Denník z karantény - závery z prvého týždňa

Žijeme v novej dobe. Vymenovanie novej slovenskej vlády prebehlo v rúškach a rukaviciach, v belgických parkoch lietajú policajné dróny, ktoré upozorňujú ľudí na dodržiavanie minimálne metrových rozostupov a Čína zachraňuje svet.

Rozmýšľam, či sa nezačnem počas korona karantény učiť po čínsky. Popravde som si myslela, že čínština už nebude nevyhnutnosťou mojej generácie, ale v svetle aktuálnych udalostí začínam prehodnocovať svoje závery.

Myslím, že fotka čínskej delegácie, ktorá prišla na pomoc kolabujúcemu Taliansku sa stane pamätnou. Pre mňa osobne to bol akýsi míľnik. Akoby nastávala zmena v usporiadaní sveta. Už to nie sú Američania, ktorí by zachraňovali svet. Vyzerá to tak, že pomaly ale isto túto rolu preberá Čína.

Ako som tú čínsku delegáciu videla zostupovať po schodíkoch prileteného lietadla, nemohla som sa ubrániť zadosťučiňujúcemu, možno až víťazoslávnemu pocitu. Bol to taký heroický moment a ja som zrazu nadobudla istotu, že tú potvoru koronu porazíme. Realita je samozrejme oveľa komplexnejšia a, to, že nám Číňania prišli na pomoc, je len jeden aspekt spletitého sveta medzinárodných vzťahov. No zatiaľ čo Trump rozpráva, ako je Amerika najlepšia krajina na svete a že ľudia si majú dať pohov, že nie sú Vianoce a že preto nemusia vykupovať všetky potraviny z obchodov, Číňania využívajú svoj moment a prechádzajú do úlohy svetového lídra.

Čínska ambícia zvrátiť vývoj udalostí vo svoj prospech je tak silná, že Číňania by najradšej zahladili stopy vzniku nákazy. Keď spravodajská stanica CNN informovala, že federálna agentúra CDC (Centers for Disease Control and Prevention) potvrdila prvý prípad koronavírusu v USA, ktorého pôvod bol označený ako „neznámy“, táto správa bola nesprávne preložená do čínštiny ako pripustenie federálnou agentúrou CDC, že prvý prípad koronavírusu pochádza z USA. Screenshot mylného prekladu sa húfne rozšíril po internete, pričom čínska vláda nevyvrátila túto informáciu. Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí iba vyhlásil, že pátranie po pôvode miesta vzniku koronavírusu stále prebieha a že táto otázka zatiaľ nebola uzavretá.

Možno preto Trump začal nazývať koronavírus čínskym vírusom, aby vyvrátil akékoľvek pochybnosti aspoň u domáceho obyvateľstva. No bude to stačiť? Je šírenie xenofóbie účinné proti mediálnej propagande? Obávam sa, že ide len o ďalšiu eskaláciu napätia na svetovej scéne, čo je pre mňa veľkým sklamaním. USA nie je schopné politicky korektne zaujať stanovisko a stráca tak hodnotovú príťažlivosť svetového vodcu, atribút ktorý bol najsilnejšou zbraňou silnej "Ameriky".

Vidím to tak, že čínština by sa mi dobudúcna určite zišla. Bola by to rozhodne veľká výzva naučiť sa po čínsky. Tejto výzvy by som sa ale neobávala tak, ako sa obávam kompromisov na našich ťažko vydobitých európskych hodnotách (ľudské práva, ochrana životného prostredia, sloboda prejavu), do ktorých budeme nútení ísť kvôli rastúcej závislosti na Číne.