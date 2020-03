Denník z karantény - deň 3

Dnes 18 marca sa budím do ďalšieho dňa takzvaného „home officu“ (práce z domu). Čaká ma celodenná telekonferencia. Nastoľuje sa otázka, ako udržať pracovnú ale i osobnú morálku hore v domácom prostredí?

Vzala som si dnes čas porozmýšľať nad tým, čo ma v týchto zvláštnych časoch motivuje, čo ma napriek mnohým neistotám upokojuje a poháňa dopredu v práci ale i v súkromí. Pre mňa bol vždy veľmi dôležitý domáci priestor. Ja som tak trochu snílek a okrem funkčnosti, chcem, aby ma domáce prostredie vedelo inšpirovať, doma by som mala môcť snívať, rásť a nadchýnať sa. Preto sú pre mňa kľúčové nasledovné 3 riešenia, ako byt čo najviac presvetliť, ako byt čo najviac „spriestranniť“ a ako vdýchnuť bytu dušu.

Hovorí sa, že tam kde chodí slnko, tam nechodí lekár. Možno aj preto milujem, keď mi slnko naplní byt oranžovo-zlatými farbami. Dokorán otvorím balkónové dvere a vpustím si napríklad ten dnešný nádherný jarný deň dovnútra. Exteriér sa prepojí s interiérom, ja vidím pohyb ľudí na ulici a necítim sa byť „zadebnená“ doma medzi 4 stenami. Teším sa na západ slnka na svojom romantickom balkóne, vietor bude podfukovať dlhočizné biele závesy a vženie do bytu vôňu púčiacih kvetov.

Práca z domu - inšpirácia (Kristina Girethova)

Myslím, že každý má svoj vlastný recept na to, ako sa cítiť doma dobre. A nech je to už čokoľvek, v týchto korona časoch nám to bude veľkou oporou. Samozrejme, princíp sladkého domova je tak trochu podmienený našimi návratmi domov. Za normálnych okolností chodíme do roboty, na krúžky, tréningy, navštevujeme známych či príbuzných a potom sa radi vraciame domov. Tento princíp je teraz narušený a bude preto o niečo ťažšie vážiť si útulnosť domova a tešiť sa, keď chcete, na pohodlie pohovky pred telkou, keď na tej pohovke strávime celý deň. No práve preto by sme na tej pohovke nemali stráviť celý deň, aj keď je to spočiatku lákavá predstava. Nebezpečenstvo domácej väzenia, ak to tak môžem nazvať, je skĺznutie do lenivosti.

Preto som si nastavila, ehm, „režim“. Vypracovala som si ambiciózny harmonogram na celý deň, počnúc budíčkom až do večerných správ. Toľko a toľko času som si určila na prácu, toľko a toľko času na hranie sa s mobilom, povinná hodinová prechádzka, čas vyhradený na každodennú hodinu jógy. Ukazuje sa, že som bola príliš optimistická (chichi) a myslím, že ten každodenný program budem musieť po týždni zrevidovať a upraviť, reflektujúc na realitu z tohto týždňa. No aspoň ciele celkom dodržujem. Pracovne si odškrtávam úlohy na svojom „to do list“ (pracovnom liste) a aj súkromne sa udržiavam zaneprázdnená. Píšem, cvičím a virtuálne sa socializujem.

Normálne vám vravím, že sa ráno namaľujem, oblečiem do kvázi pracovného, a snažím sa pracovať pri provizórnom pracovnom stolíku a nie v poloľahu na pohovke či v posteli. Moje odhodlanie nie je 100-percentné a mám tendenciu prokrastinovať všetko, čo nie je urgentné. A to je v podstate teraz takmer všetko, nikoho nič iné okrem koronavírusu nezaujíma. Ja sama asi príliš veľa pozornosti venujem najnovším správam a štatistikám o rozširovaní sa koronavírusu. Hľadám balans medzi informovanosťou a sústredením sa na iné veci tak, aby život mohol nejakým spôsobom ísť ďalej.

Špeciálnu rolu v tomto mojom hľadaní balansu hrá jóga. Našla som si precvičovateľa, ktorý je vtipný a aj dobre vyzerá ;-) (Yoga with Tim) a zapojila som sa do jeho 30 dňovej výzvy. Každý deň praktizujem 30 minút jógy s týmto Timom a uvidím, či tých 30 dní s jeho intenzívnym programom vydržím. Ale idem do toho. Jóga mi totižto umožňuje zosúladiť svoje telo so svojím myšlienkovým rozpoložením, tak povediac sa uzemním a sprítomním sa v situácii, v ktorej sa práve nachádzam. Napriek šialenosti tejto korona krízy, sa pokúšam zastaviť aspoň na chvíľu potrebu analyzovať svoje skutky, nezachádzať do dôsledkov či príčin svojich činov, a iba prijať nemožnosť kontrolovania vyššej moci.

Normálne sa všetci snažíme mať situáciu pod kontrolou. Niekedy sme viac, niekedy menej úspešní. V týchto časoch určite menej. Tlak na nás kontrolovať nekontrolovateľné je oveľa vyšší. Jóga mi pomáha zobrať tento tlak čiastočne preč z mojich pliec a pripustiť si, že život si ide svojim smerom a ja to nezmením. Verme v samých seba a to nám dovolí uvoľniť sa do tohto chaosu a zaspievať si ďalšiu z mojich obľúbených piesní "Que sera, sera" (Čo bude, to bude :-)).