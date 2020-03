Denník z karantény - deň 2

Je 17 marca 2020 a ja sa zobúdzam do nového korona sveta. Je nádherný skorojarný deň a mne sa chce spievať ´Zahoď starosti, zahoď svoje starosti, pozri, aký je krásny deň´, no akosi sa mi tá melódia zadrháva v krku.

Nebojte sa, nie preto, že by ma bolelo v hrdle. Zatiaľ sa javím byť zdravá. Akosi mi nejde tú pieseň spievať skôr preto, že sa jedna realita bije s druhou. Radosť z prichádzajúcej jari je v ostrom kontraste s otrasnou spoločenskou situáciou po celom svete.

Pozorujem vývoj situácie globálne, no hlavne sa zameriavam na krajinu, z ktorej pochádzam -Slovensko; a krajinu, v ktorej momentálne žijem - Belgicko. Nie som si istá, kde by som teraz na tom bola lepšie z hľadiska zdravotnej bezpečnosti. Belgicko sa rozhodlo zavrieť školy až od včera 16 marca. Na Slovensku mnoho škôl zavrelo už o týždeň skôr. Belgicko ešte minulý piatok 13 marca nechalo ľudí osláviť posledný deň pred, ehm, „korona-prázdninami“. Na Slovensku bary v piatok už neotvorili. Belgicko má ešte stále otvorené hranice, kdežto Slovensko uzavrelo hranice ostatný piatok. Skrátka, pozorujem, že Slovensko prijíma preventívne opatrenia rýchlejšie a taktiež o niečo razantnejšie.

Pýtam sa, či je promptnosť reakcií slovenského štátu úmerná vybavenosti Slovenska na krízové skutočnosti v zdravotníctve. Možno je Belgicko na tom oveľa lepšie, čo sa týka zdravotníckych pomôcok, personálu i liekov. A možno je Belgicko, spolu s inými krajinami ako Veľká Británia, či donedávna ešte aj Nemecko alebo Francúzsko, len nezodpovedné a všetci dovedna podceňujú situáciu i svoje kapacity. Belgicko nemá od mája 2019 postavenú vládu. Krajina rozpoltená medzi Valónov a Flámov sa nevie dohodnúť na sformovaní koalície a momentálnu krízu tak rieši ad-hoc premiérka Sophie Vilmès. Slovensko je tiež v prekérnej situácii. Stará vláda doznieva a nová ešte nevymenovala ministrov. Je kľúčové, aby sa predalo žezlo novým lídrom bez zbytočných omeškaní a krajina tak neostala v nejakých provizórnych režimoch. To bohužiaľ nie je prípad Belgicka.

I keď je vývoj prenosu koronavírusu nepredvídateľný, simulácie Inštitútu zdravotnej politiky naznačujú, že vzhľadom na drastickosť opatrení, by Slovensko mohla obísť najhoršia vlna a nakaziť by sa nemalo viac než 40% obyvateľstva. Neviem, kde by sa v podobnej simulácii umiestnilo Belgicko, no počet prípadov tu včera prekročil hranicu 1000 (oproti 70 na Slovensku), zaznamenaných bolo vyše 170 nových prípadov (oproti 11 na Slovensku). A ľudia tu stále chodia bez rúšok, deti sa hrajú na pieskoviskách, parky boli cez víkend plné ľudí, akoby sa nechumelilo. Vidím veľkú disproporciu medzi uvoľneným prístupom k problému „u nás“ a nastolenou disciplínou „u vás“; a neviem, kto je viac rozumný, a ak je rozumnosť aj znakom vyspelosti a pokrokovosti, tak aj viac pokrokový v tejto novej korona dobe.

A keď už sa bavíme o pokrokovosti, tak zo zaujímavosti ešte uvediem príklad zo Šanghaja (Upozorňujem, že dolu-uvedené príklady sú len pozorovaním a vypichnutím istých javov v danej skutočnosti. V žiadnom prípade nejde o sympatizovanie s politickou situáciou v Číne.) Svedectvo Pavla Dvořáka, Slováka žijúceho v Šanghaji, poukazuje okrem iného aj na obrovský technologický náskok, ktorý pomohol metropole udržať nákazu na rekordne nízkych číslach. Napriek tomu, že Šanghaj je najľudnatejnejšie mesto Číny (má až nepredstaviteľných 25 miliónov obyvateľov), počet nakazených bol iba 300 ľudí! Pavel vo svojom článku vysvetľuje aspekty šanghajského úspechu, ktoré tkvú v 2 fenoménoch:

Kultúrne rozdiely – Európania sa zdajú byť v tejto situcácii menej disciplinovaní. Číňania sa pohotovo a poctivo zavreli doma na dlhé 2 mesiace a vychádzali naozaj len v najnutnejších prípadoch (nákup potravín, návšteva lekára, vyvenčenie psa – asi si narýchlo zakúpim psa, aby som mohla aspoň 1x za deň vyjsť na vzduch...) Technologický náskok – Kým zosieťovanie sa za normálnych okolností považuje za najväčšiu hrozbu osobnej slobody, zdá sa, že práve „vystopovateľnosť“ každého indivídua a jeho počínania umožnilo zastavenie pandémie v Šanghaji. Číňania sa vedia sledovať navzájom (strašidelná predstava!). Keď nastúpia do autobusu, vedia si zoskenovať sedadlo a zistia, kto tam sedel pred nimi a akú majú pravdepodobnosť nakaziť sa vírusom. Každý má osobný zdravotný kód, ktorý trekuje, kde sa pohybujete a v momente, že sa ocitnete v bezprostrednej blízkosti infekcie, váš kód sa zmení zo zeleného na červený. Preukázanie sa zeleným kódom sa vyžaduje pri komunikácii s úradmi v Číne. Policajti majú prilby, ktoré dokážu zmerať teplotu v rádiuse 5 metrov. Akonáhle skenery zachytia, že okoloidúci má horúčku, spustí sa poplach.

Treba reflektovať na vývoj udalostí, no predtým, než budeme môcť robiť nejaké závery, treba byť hlavne opatrní. Beriem koronavírus zodpovedne a preto ostávam až do odvolania doma a držím palce aj Slovákom aj Belgičanom.